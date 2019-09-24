Тело мужчины нашли на школьном стадионе в Новороссийске

Следователи Новороссийска начали проверку после обнаружения тела мужчины на стадионе 24 сентября

Прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни примерно в 7:00. На место происшествия приехали полицейские и сотрудники скорой помощи. Они установили, что мужчина мертв.

Погибшим оказался 49-летний местный житель. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщили порталу Юга.ру в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Предположительно, новороссийцу стало плохо во время занятий спортом.

Как писали Юга.ру, 3 сентября в Сочи возле остановки нашли тело 46-летней женщины.