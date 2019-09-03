В Сочи возле остановки нашли тело 46-летней женщины

В Сочи выясняют обстоятельства смерти женщины, которую в сентябре нашли мертвой на улице в Хостинском районе

Тело обнаружили в ночь на 1 сентября недалеко от остановки в селе Красная воля. Личность погибшей установлена — это 46-летняя местная жительница.

В следственном комитете по факту случившегося начали проверку и завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ряд СМИ написал, что тело женщины пролежало долгое время, так как его обглодали животные, однако о точном времени и причине смерти можно будет с уверенностью говорить только после медэкспертизы.

Ранее Юга.ру рассказывали о еще одной погибшей жительнице Сочи. Вечером 30 августа под Светлановским мостом (Верещагинским виадуком) нашли тело 24-летней девушки.