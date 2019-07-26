На Тургеневском мосту в Краснодаре скопилась 10-бальная пробка после рейда судебных приставов
На Тургеневском мосту в Краснодаре вечером 26 июля образовалась пробка длиной в 3,2 км
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор на Тургеневском шоссе образовался в 16:29. Машины стояли от улицы Кубанская набережная до Калинина. Протяженность составила 2,4 км. Через десять минут длина пробки увеличилась до 3,2 км. Затор был на Тургеневском мосту от въезда в торговые центры до улицы Калинина. Водители могли потерять в пробке 44 минуты.
К 17:00 пробка на Тургеневском шоссе оценивалась в десять баллов. Также вечером десятибальные заторы были на улице Кубанская набережная и Тургенева. В 20:15 загруженность на Тургеневском мосту стала меньше — восемь баллов.
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Пробки могли быть связаны с рейдом, которые проводили судебные приставы. В пресс-службе УФСПП по Краснодарскому краю сообщили, что 26 июля проведут рейд с 16:00 до 18:00 на выезде из города на Тургеневском мосту. Его организовали вместе с сотрудниками ГИБДД. Правоохранители выявляли должников.
Как сообщали Юга.ру, в центре Краснодара утром 23 июля из-за ремонта дороги образовалась сильная пробка.
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