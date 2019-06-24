Пристав из Краснодара проникла в подпольный салон красоты и чуть не арестовала волосы на 2 млн рублей

В Краснодаре в июне судебный пристав притворилась клиенткой закрытого салона красоты, чтобы взыскать задолженность с его владелицы

Судебные приставы установили, что женщина владеет подпольным салоном красоты, в который сложно попасть, на прием можно было записаться не всем.

На исполнении в отделе судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара находилось дело о взыскании более 1 млн рублей в пользу физического лица. Должница долгое время уклонялась от уплаты, поэтому в УФССП завели на нее разыскное дело.

«На прием мог записаться далеко не каждый желающий. Потенциальную клиентуру проверяли по целому ряду критериев, известных, наверное, лишь самой владелице. Записавшийся посетитель получал одноразовый пароль, по которому он мог попасть на процедуру, остальным вход был запрещен», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Заведение было оборудовано видеокамерами, по которым владелица в режиме онлайн следила за ситуацией в салоне и на прилегающей территории.

Судебный пристав позвонила в салон с номера подруги, так как там не отвечали на звонки со стационарных номеров, и записалась на прием. Когда приставы оказались внутри, они нашли в шкафу волосы для наращивания на сумму около 2 млн рублей. Сотрудники начали опись имущества, после чего к ним приехала хозяйка салона.

Женщина полностью оплатила долг в тот же день.