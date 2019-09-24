Депутаты ЗСК обсудили строительство водопроводов в Геленджике и других городах края

Основной темой обсуждения стали предварительные итоги выполнения государственных программ за восемь месяцев этого года. Информацию представил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. По данным минэкономики, в этом году на выполнение 26 государственных программ в краевом бюджете предусмотрели 255,1 млрд рублей. За восемь месяцев выполнение бюджетных программных назначений составило 56,1%.

«По итогам восьми месяцев мы уже видим определенные сдвиги, в том числе по оперативному распределению выделенных средств, по детальному контролю за реализацией проектов на территории районов. Но тем не менее остается нерешенным ряд проблем, требующих нашего совместного участия», — рассказал Юрий Бурлачко.

По словам председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко, существуют риски неосвоения бюджетных средств и срыва строительства ряда объектов. В частности, со строительства объектов государственной собственности снимается 720 млн рублей.