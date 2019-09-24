Депутаты ЗСК обсудили строительство водопроводов в Геленджике и других городах края
Спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко 23 сентября провел совещание депутатов
Основной темой обсуждения стали предварительные итоги выполнения государственных программ за восемь месяцев этого года. Информацию представил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. По данным минэкономики, в этом году на выполнение 26 государственных программ в краевом бюджете предусмотрели 255,1 млрд рублей. За восемь месяцев выполнение бюджетных программных назначений составило 56,1%.
«По итогам восьми месяцев мы уже видим определенные сдвиги, в том числе по оперативному распределению выделенных средств, по детальному контролю за реализацией проектов на территории районов. Но тем не менее остается нерешенным ряд проблем, требующих нашего совместного участия», — рассказал Юрий Бурлачко.
По словам председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко, существуют риски неосвоения бюджетных средств и срыва строительства ряда объектов. В частности, со строительства объектов государственной собственности снимается 720 млн рублей.
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Объекты, по реализации которых возникают вопросы
Речь идет о Троицком групповом водопроводе, Таманском групповом водопроводе, очистных сооружениях канализации «Бзугу», полигоне твердых бытовых отходов в Лазаревском районе Сочи. Не стали исключением и малобюджетные спортивные залы шаговой доступности. По этим объектам подлежат возврату 120 млн рублей.
В Геленджике до сих пор не начались работы по строительству очистных сооружений и глубоководного выпуска, на финансирование которого средства выделили в 2018 году. В начале сентября на курорте заключили контракт на благоустройство Андреевского парка, строительная готовность которого составляет 9%. При этом средства выделили из федерального бюджета в конце 2018 года в рамках всероссийского конкурса по благоустройству. По словам врио главы города Дениса Полуянова, благоустройство парка планируют завершить к декабрю, однако сроки могут продлить. Что касается строительства очистных сооружений, концессионер пока приостановил работы. Их планируют провести в следующем году.
Кроме того, депутаты отметили риски срыва сроков строительства очистных сооружений канализации в станице Павловской. Сейчас готовность объекта составляет 21% вместо запланированных 52%. Глава района Сергей Букат пояснил, что работы на объекте уже ведут. Их задерживают из-за некачественной подготовки проектно-сметной документации, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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