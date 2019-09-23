В Краснодаре временно ограничат движение в микрорайоне Гидростроителей
В Краснодаре с 23 сентября из-за строительства ливневки временно ограничат движение в микрорайоне Гидростроителей
С 23 сентября по 22 октября ограничат движение транспорта на выезд из города от улицы Бородинской, 152 до пересечения с Почтовой. На этом участке поочередно будут перекрывать полосы — по мере продвижения строительства ливневки. Ограничения будут действовать ночью, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Кроме того, на другом участке — от улицы Бородинской, 156/2 до Заводской действует ограничение движения из-за прокладки сети водоснабжения и водоотведения для многоквартирных домов, построенных в этом районе. До 25 сентября для движения на выезд из города открыта одна из двух полос.
Как сообщали Юга.ру, с 30 июля на улице Бородинской от дома № 156/2 до улицы Мачуги, № 182 ограничили движение транспорта из-за строительства канализации. Ремонт планируют закончить к 15 октября.
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