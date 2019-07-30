В Краснодаре на два с половиной месяца закрыли одну из полос на улице Бородинской
В Краснодаре с 30 июля на улице Бородинской ограничили движение транспорта из-за строительства канализации
Движение транспорта на участке улицы Бородинской от дома № 156/2 до улицы Мачуги, № 182 ограничили на одной из полос в сторону выезда из города. На этом участке специалисты будут строить сети напорной ливневой канализации к новым многоэтажкам на Бородинской. Работы планируют закончить 15 октября, сообщили 30 июля в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что работы будут вести на участке четырехполосной дороги, поэтому водители смогут ехать по одной из двух полос по направлению выезда из города, пока другая полоса будет временно закрыта для движения.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре каждую ночь с 29 июля по 7 августа будут закрывать по одному мосту для технического обследования.
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