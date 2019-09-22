«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА
Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Счет открыли хозяева на 32-й минуте. Никола Влашич реализовал пенальти. Через пять минут мяч в ворота черно-зеленых отправил Федор Чалов. на 41-й минуте Влашич оформил дубль. Во втором тайме горожане попытались отыграться. На 57-й и 60-й минутах гол забил Маркус Берг. Итог игры — 3:2.
Напомним, что в 9-м туре Премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов».
Следующий матч черно-зеленые проведут 25 сентяря на выезде с «Нижним Новгородом» в рамках 1/16 Кубка России. Матч 11-го тура РПЛ состоится 29 сентября на домашней арене «Краснодара». «Быки» примут тульский «Арсенал».
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