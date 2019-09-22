«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА

Счет открыли хозяева на 32-й минуте. Никола Влашич реализовал пенальти. Через пять минут мяч в ворота черно-зеленых отправил Федор Чалов. на 41-й минуте Влашич оформил дубль. Во втором тайме горожане попытались отыграться. На 57-й и 60-й минутах гол забил Маркус Берг. Итог игры — 3:2.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.