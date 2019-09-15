«Краснодар» разгромил «Крылья Советов»

ФК «Краснодар» 15 сентября сыграл с «Крыльями Советов» в девятом туре РПЛ

Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 4:2. На стадионе присутствовали 26 тыс. 131 человек.

Первый гол встречи на 12-й минуте забил самарский футболист Александр Соболев. Ответный гол на 16-й минуте в ворота отправил Магомед-Шапи Сулейманов.

Во втором тайме черно-зеленые забили сразу три мяча в ворота соперника: на 42-й минуте отличился Кристофер Олссон, на 57-й минуте забил Вандерсон и на 67-й минуте — Ари. Однако на 75-й минуте самарский полузащитник Паул Антон реализовал пенальти в ворота «Краснодара».