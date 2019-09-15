«Краснодар» разгромил «Крылья Советов»

Краснодарский край

Распечатать

ФК «Краснодар» 15 сентября сыграл с «Крыльями Советов» в девятом туре РПЛ

Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 4:2. На стадионе присутствовали 26 тыс. 131 человек.

Первый гол встречи на 12-й минуте забил самарский футболист Александр Соболев. Ответный гол на 16-й минуте в ворота отправил Магомед-Шапи Сулейманов.

Во втором тайме черно-зеленые забили сразу три мяча в ворота соперника: на 42-й минуте отличился Кристофер Олссон, на 57-й минуте забил Вандерсон и на 67-й минуте — Ари. Однако на 75-й минуте самарский полузащитник Паул Антон реализовал пенальти в ворота «Краснодара».

Следующий матч черно-зеленые проведут в гостях против швейцарского клуба «Базел» 19 сентября в рамках группового этапа Лиги Европы. Кроме того, 22 сентября «быки» в Москве встретятся с ЦСКА.

Краснодар РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Крылья Советов» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов»
В Краснодаре дети смогут получить бесплатные путевки в бальнеолечебницу
В Краснодаре сварили 120 литров борща в честь Дня хутора Ленина
В Краснодаре ищут 15-летнюю школьницу
В центре Краснодара произошел пожар
В Краснодаре недалеко от Затона запретят стоянку транспорта

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале