«Краснодар» разгромил «Крылья Советов»
ФК «Краснодар» 15 сентября сыграл с «Крыльями Советов» в девятом туре РПЛ
Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 4:2. На стадионе присутствовали 26 тыс. 131 человек.
Первый гол встречи на 12-й минуте забил самарский футболист Александр Соболев. Ответный гол на 16-й минуте в ворота отправил Магомед-Шапи Сулейманов.
Во втором тайме черно-зеленые забили сразу три мяча в ворота соперника: на 42-й минуте отличился Кристофер Олссон, на 57-й минуте забил Вандерсон и на 67-й минуте — Ари. Однако на 75-й минуте самарский полузащитник Паул Антон реализовал пенальти в ворота «Краснодара».
Следующий матч черно-зеленые проведут в гостях против швейцарского клуба «Базел» 19 сентября в рамках группового этапа Лиги Европы. Кроме того, 22 сентября «быки» в Москве встретятся с ЦСКА.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.