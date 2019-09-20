В центре Краснодара открыли отель Marriott. Мэр Евгений Первышов назвал его «подарком ко Дню города»

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 сентября состоялось открытие восьмого российского отеля международной сети Marriott

21-этажное здание находится на углу улиц Красная и Длинная, в одном квартале от городской администрации. В церемонии открытия приняли участие министр туризма Краснодарского края Светлана Балаева, мэр Краснодара Евгений Первышов, инвестор проекта Ризван Исаев («Европея»), вице-президент Marriott по России и Казахстану Штефан Кюр.

Первышов назвал отель «подарком ко Дню города», выразив уверенность в том, что день рождения Marriott в Краснодаре теперь будет ассоциироваться с днем рождения города.

Строительство отеля началось в июле 2009 года и заняло десять лет, хотя изначально предполагалось, что сдадут в эксплуатацию до начала 2012 года. Сроки переносили несколько раз — сначала на 2013-й, затем на 2015-й, потом на 2016-й. Одной из причин стало то, что проект, включая дизайн и особенности энергоснабжения, несколько раз дорабатывали.

В отеле расположены 266 номеров и апартаментов, семь конференц-залов и конгресс-холл, спа-комплекс, фитнес-центр, бассейн, рестораны с локальной кухней и бары. Проектом здания и дизайном интерьера занималось архитектурное бюро Джона Сиферта Seifert Architects LLC.

Фотограф Юга.ру Елена Синеок побывала на открытии и узнала как выглядит Marriott изнутри.

Краснодар Отели Строительство

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