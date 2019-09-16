В центре Краснодара наконец откроется отель Mariott. Его строили 10 лет

Строительство отеля международной сети Marriott (штаб-квартира находится в США) началось еще в июле 2009 года. Предполагалось, что его сдадут в эксплуатацию до начала 2012 года, затем срок перенесли на 2013 год. После этого сдачу объекта перенесли на 2015 год, а еще позже — на 2016 год. Долгое строительство связано с тем, что проект несколько раз дорабатывали, в том числе его дизайн и особенности энергоснабжения.

Как сообщил изданию «РБК-Краснодар» руководитель проекта Marriott Krasnodar Сергей Милек, у сети Marriott существует стандарт, по которому у отеля должно быть два независимых источника питания. В центре Краснодара оказалось недостаточно мощностей для такого снабжения, поэтому дополнительные электросети пришлось прокладывать с другого конца города.

Кроме этого, руководителям проекта пришлось отказаться от утвержденного дизайна отеля, так как поменялся внешний вид всей сети — и это также отодвинуло сроки сдачи здания.

В отеле расположены 266 номеров и апартаментов, семь конференц-залов и конгресс-холл. Его откроют для гостей 20 сентября.