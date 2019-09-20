Авиакомпания «Россия» получила Евразийскую премию за региональные перевозки

Авиакомпания «Россия» осуществляет перелеты из Санкт-Петербурга по 54 направлениям. Из них 30 — международные. В аэропорту Пулково на ее долю приходится около 30% пассажиров. Компанию наградили за «развитие транспортного хаба в Санкт-Петербурге».

Награждение состоялось 18 сентября в рамках IX международной конференции «Региональная авиация России и СНГ — 2019» в Санкт-Петербурге, сообщает сайт авиакомпании .

Ежегодную премию учредил Центр стратегических разработок в гражданской авиации. Лауреатами становятся перевозчики, формирующие эффективные маршрутные сети как внутри РФ, так и с другими странами.

Авиакомпания «Россия» — преемник авиапредприятия «Пулково», с 2006 года входит в группу «Аэрофлот». В 2018-м обслужила больше 11 млн пассажиров и вошла в пятерку крупнейших авиаперевозчиков страны по этому показателю. Как сообщали Юга.ру, авиакомпания «Россия» стала лидером по трансферным перелетам по итогам 2018 года.