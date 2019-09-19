В Горячем Ключе пенсионер вырубил деревья на 6 млн рублей

В Горячем Ключе возбудили уголовное дело против мужчины, который незаконно вырубил 30 дубов

Сотрудники УФСБ и полиции установили, что 65-летний руководитель местной деревообрабатывающей фирмы без специального разрешения незаконно вырубил в лесу более 30 деревьев породы дуб. Ущерб превысил 6 млн рублей.

Против пенсионера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.