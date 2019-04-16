На Кубани задержали мужчину, который вырубил ценные породы деревьев на 25 млн рублей

Краснодарский край

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В Туапсинском районе задержали мужчину, который вместе с подельниками массово вырубал ценные породы древесины

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с местными полицейскими. Известно, что злоумышленник с подельниками организовал массовую вырубку ценных пород древесины на территории Туапсинского района. Ущерб превысил 25 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), сообщили 16 апреля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года в Кавказском заповеднике задержали двух мужчин с рогами благородного оленя.

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