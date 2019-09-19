Армавирскую арену «Юность» предложили переименовать в «Стадион имени Никиты Симоняна»

Армавирскому стадиону «Юность» в сентябре предложили дать новое имя в честь первого вице-президента РФС Никиты Симоняна

На стадионе «Юность» футбольный клуб «Армавир» проводит домашние матчи. С инициативой переименовать арену в «Стадион имени Симоняна» выступил владелец армавирского клуба Джеван Челоянц. Предложение поддержали болельщики футбольного клуба «Армавир», а также жители города. Клуб обратился в мэрию и Армавирскую городскую думу и попросил переименовать арену, сообщили 16 сентябюря в пресс-службе клуба.

Напомним, что «Армавир» до июня 2016 года носил название «Торпедо».

Кто такой Никита Симонян

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. Он выступал за московский «Спартак» с 1949 по 1959 год. Симомнян провел за сборную СССР 20 матчей и забил десять голов. Футболист стал чемпионом Олимпийских игр 1956 года. Был участником чемпионата мира 1958 года.

Симонян тренировал московский «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец», сборную СССР. С декабря 1998 года занимает пост вице-президента Российского футбольного союза. В дальнейшем он стал первым вице-президентом РФС.

В ноябре 2015 года он стал почетным гражданином Армавира.