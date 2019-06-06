Исследование: половина абонентов Tele2 на юге России пользуются смартфонами с поддержкой LTE
Оператор связи Tele2 проанализировал базу мобильных устройств в сети и выяснил, что половина абонентов, живущих на юге России, пользуются смартфонами с поддержкой LTE
По данным исследования, на конец апреля 49% абонентов юга пользовались устройствами с технологией 4G. Год назад доля таких смартфонов составляла треть от общей базы.
По итогам четырех месяцев 2019 года доля смартфонов в сети Tele2 в макрорегионе «Юг», который включает Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Адыгею, составила 67,3%. При этом если в апреле 2018 года смартфонами с 3G пользовались 42% абонентов, то сейчас показатель снизился до 26%. Доля 3G-девайсов от общей базы устройств в сети составила 22%.
Снижение числа смартфонов с поддержкой 3G произошло из-за растущей популярности LTE. Прирост устройств с поддержкой LTE от общего числа смартфонов в сети на юге составил 73%.
Самыми популярными смартфонами в сети Tele2 остались Samsung — 25%, второе место занимает Apple, которым пользуются около 10% потребителей. Кроме того, за год доля смартфонов Xiaomi и Huawei увеличилась почти в два раза — до 10% и 13% соответственно, сообщили в пресс-службе Tele2.
На юге наибольшей популярностью пользуются устройства с диагональю экрана до 5,5 дюйма (36%). Второе место заняли смартфоны с диагональю более 5,5 дюйма.
«Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. Статистика показывает, что именно эти устройства наиболее популярны у наших абонентов. Помимо ценовой доступности LTE-устройств мы связываем и рост в сети с расширением зоны действия сети 4G. По итогам 1 квартала 2019 года число базовых станций с поддержкой LTE в регионе выросло на 42% по сравнению с прошлым годом. При этом, обладатели гаджетов с поддержкой LTE более активны в сети — их трафик в макрорегионе "Юг" за год вырос почти в три раза, тогда как общий трафик вырос только в два раза», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2 Максим Митькин.
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