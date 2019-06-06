Исследование: половина абонентов Tele2 на юге России пользуются смартфонами с поддержкой LTE

Оператор связи Tele2 проанализировал базу мобильных устройств в сети и выяснил, что половина абонентов, живущих на юге России, пользуются смартфонами с поддержкой LTE

По данным исследования, на конец апреля 49% абонентов юга пользовались устройствами с технологией 4G. Год назад доля таких смартфонов составляла треть от общей базы.

По итогам четырех месяцев 2019 года доля смартфонов в сети Tele2 в макрорегионе «Юг», который включает Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Адыгею, составила 67,3%. При этом если в апреле 2018 года смартфонами с 3G пользовались 42% абонентов, то сейчас показатель снизился до 26%. Доля 3G-девайсов от общей базы устройств в сети составила 22%.

Снижение числа смартфонов с поддержкой 3G произошло из-за растущей популярности LTE. Прирост устройств с поддержкой LTE от общего числа смартфонов в сети на юге составил 73%.

Самыми популярными смартфонами в сети Tele2 остались Samsung — 25%, второе место занимает Apple, которым пользуются около 10% потребителей. Кроме того, за год доля смартфонов Xiaomi и Huawei увеличилась почти в два раза — до 10% и 13% соответственно, сообщили в пресс-службе Tele2.

На юге наибольшей популярностью пользуются устройства с диагональю экрана до 5,5 дюйма (36%). Второе место заняли смартфоны с диагональю более 5,5 дюйма.