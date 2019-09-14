«Краснодар-2» проиграл лидеру ФНЛ «Торпедо»

Краснодарский край, Вся Россия

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«Краснодар-2» 14 сентября провели матч 13-го тура Футбольной национальной лиги против московского «Торпедо»

Игра прошла в Москве на стадионе имени Стрельцова и завершилась победой хозяев поля.

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Счет на 41-й минуте открыл форвард торпедовцев Иван Сергеев, на 50-й минуте Игорь Лебеденко удвоил преимущество хозяев. На 76-й минуте нападающий «быков» Герман Онгуха отыграл один мяч, однако «горожанам» так и не удалось уйти от поражения. Итог встречи — 2:1.

После этого матча «Торпедо» с 34 очками закрепилось на первой строчке турнирной таблицы ФНЛ, а «Краснодар-2» с 12 очками занимает 15-е место.

В 14-м туре черно-зеленые 21 сентября в южном дерби сыграют с «Чайкой» в ростовском селе Песчанокопском. Следующий домашний матч краснодарцы проведут 30 сентября, соперником станет воронежский «Факел».

ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол

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