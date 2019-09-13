В Краснодаре отремонтировали одну из старейших спортплощадок

Отремонтированная площадка площадью 400 кв. метров находится на улице Красной, 198/4. На ней регулярно занимаются ветераны спортивного общества «Динамо». Ремонт там начался в июне и закончился в конце августа: на площадке сделали новый асфальт, поверх которого уложили прорезиненное покрытие, а также полностью заменили ограждение, установили ворота для мини-футбола и щиты для стритбола с антивандальными кольцами, нанесли разметку.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова, эту спортплощадку не ремонтировали несколько десятилетий. При этом на ней ежедневно занимаются дети. Сейчас для обновленной площадки составили график работы спортивных инструкторов, чтобы организовать здесь занятия для жителей всех возрастов.

«Безусловно, старому центру новые спортплощадки нужны не меньше, чем развивающимся микрорайонам, в парках и скверах, на пришкольных территориях. Много людей занимаются спортом именно во дворах. Мы стараемся равномерно создавать такие центры "спортивного притяжения". Также важно, чтобы на площадках была организована спортивная жизнь, регулярно проходили тренировки», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Всего в Краснодаре есть 42 многофункциональные спортивные площадки. Этим летом планируют отремонтировать шесть из них, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.