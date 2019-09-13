Более 70 человек в Ростовской области заразились лихорадкой Западного Нила от комаров

По данным пресс-службы администрации Ростова, 30 из этих случаев зафиксировали в столице области. В связи с этим в городе собираются провести дополнительную дезинсекцию парков, скверов и подвалов.

Начальник управления лечебно-профилактической помощи минздрава Ростовской области Александр Крат сообщил в эфире «Дон-ТР», что в Зимовниковском районе Ростовской области из-за лихорадки и позднего обращения к врачам погибли двое человек. В Краснодарском крае в начале августа отметили семь случаев лихорадки Западного Нила, два из которых начались в других регионах страны.

Ранее ученые московского Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского отмечали, что в южных регионах России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии. Они переносят смертельные для человека вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтую лихорадку. Специалисты считают, что распространению кровососущих способствует глобальное потепление — к 2050 году они могут появиться уже на широте Швеции.

Инфекцию переносят не привычные для Европы серые комары, а два тропических вида: Aedes aegypti и Aedes albopictus. У первых есть пятна на лапках и линии на теле, вторых можно узнать по пятнистому брюшку. Среди симптомов лихорадки выделяют повышение температуры, повышенную потливость, головные и мышечные (особенно в районе икр) боли, тошноту, сыпь. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней. Вакцины от этой болезни не существует.

Медики рекомендуют использовать репелленты (фумигаторы, мази, спреи и другие средства от комаров) и устанавливать москитные сетки на окна, чтобы обезопасить себя от встреч с комарами.