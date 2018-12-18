В Краснодаре открылся филиал компании «Интерлизинг»

Универсальная лизинговая компания «Интерлизинг» открыла свой филиал в Краснодаре

«Интерлизинг» существует с 1999 года. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам работы за девять месяцев 2018 года компания занимает 16-е место среди лизинговых организаций Южного федерального округа.

Интерлизинг предоставляет возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям взять в лизинг легковой и грузовой транспорт, специальную, строительную, сельскохозяйственную технику, оборудование российских и зарубежных производителей.

Благодаря тому, что компания сотрудничает с заводами-изготовителями, клиенты «Интерлизинга» могут получить специальные предложения, сообщили в пресс-службе компании «Интерлизинг».

«Краснодарский край является одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов не только ЮФО, но и всей России. У нас всегда было достаточно большое количество клиентов и партнеров, находящихся на территории Краснодарского края. С целью оказания наилучшего обслуживания клиентам, а также увеличения скорости работы по сделкам, было принято решение об открытии филиала компании в Краснодаре», — отметил руководитель Южного дивизиона Игорь Тисленко.

Краснодарский филиал «Интерлизинга» находится на улице Красной, д. 152, телефон: +7 (861) 205-72-45.