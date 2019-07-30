У бывшего начальника транспортной полиции в Краснодаре украли коллекцию монет и часы на 1 млн рублей

По факту происшествия завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 (Кража с незаконным проникновением в жилище). Сейчас разыскивают и устанавливают личности граждан, причастных к краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Это произошло на улице Кубанская набережная. Неизвестные проникли в дом экс-полицейского и украли наручные часы, ювелирные украшения, коллекцию монет, награды. Общий ущерб оценили в 1 млн рублей.

Кто такой Владимир Струков

Владимир Струков в 2001 году окончил Академию управления МВД России. Затем работал на руководящих должностях в центральном аппарате МВД России. В 2008 году возглавил Азово-Черноморское УВД на транспорте. С 2010 года ведомство преобразовали в управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. В ноябре 2018 года Струков покинул должность начальника УТ МВД по ЮФО в связи с выходом на пенсию.

Экс-начальник полиции имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Является почетным сотрудником МВД России. Имеет награды Русской православной церкви, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.