Страховой дом ВСК договорился о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

Партнерский Вся Россия

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На Восточном экономическом форуме Страховой дом ВСК и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в сентябре подписали соглашение о партнерстве и долгосрочном сотрудничестве

Стороны займутся расширением партнерской сети, укреплением сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, будут оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку.

Цель соглашения — повышение доступности страховых продуктов для обеспечения реализации инвестпроектов резидентов Дальнего Востока, рассказали 10 сентября в пресс-службе ВСК.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» — управляющая компания, которая управляет территориями опережающего развития и свободным портом Владивосток в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» — управляющая компания, которая управляет территориями опережающего развития и свободным портом Владивосток в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Страховая компания и корпорация собираются обмениваться опытом и распространять лучшие страховые практики, создавать и расширять партнерскую сеть, проводить совместные мероприятия для предпринимателей.

«Сегодня мы подписали соглашение, цель которого — обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», — рассказал старший вице-президент, руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.

Как сообщали Юга.ру, Страховой дом ВСК выступил партнером по организации V Восточного экономического форума, который проходил 4-6 сентября во Владивостоке.

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