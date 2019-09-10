Страховой дом ВСК договорился о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

На Восточном экономическом форуме Страховой дом ВСК и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в сентябре подписали соглашение о партнерстве и долгосрочном сотрудничестве

Стороны займутся расширением партнерской сети, укреплением сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, будут оказывать взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку.

Страховая компания и корпорация собираются обмениваться опытом и распространять лучшие страховые практики, создавать и расширять партнерскую сеть, проводить совместные мероприятия для предпринимателей.

«Сегодня мы подписали соглашение, цель которого — обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», — рассказал старший вице-президент, руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.

Как сообщали Юга.ру, Страховой дом ВСК выступил партнером по организации V Восточного экономического форума, который проходил 4-6 сентября во Владивостоке.