Страховая компания ВСК выступила партнером Восточного экономического форума

Партнерский Вся Россия, В мире

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Страховой дом ВСК стал партнером по организации V Восточного экономического форума, который проходил 4-6 сентября во Владивостоке

Компания ВСК стала официальным страховщиком Фонда Росконгресс — организатора V Восточного экономического форума и обеспечила защитой сотрудников фонда, которые работают в разных часовых поясах и в разных странах мира — от Антлантики до Тихого океана.

Ежегодный форум устроили, чтобы помочь развитию экономики Дальнего Востока и расширить международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На мероприятии обсуждают ключевые вопросы мировой экономики, региональной интеграции, развитие новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальные вызовы, стоящие перед Россией и другими странами мира.

В рамках деловой программы форума состоялись бизнес-диалоги с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии, рассказали 9 сентября в пресс-службе ВСК.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Фонд Росконгресс и Страховой дом ВСК подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Стороны договорились о расширении партнерской сети, укреплении сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами и оказании взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.

Как сообщали Юга.ру, ВСК выступила партнером по организации ПМЭФ-2019 и подписала на форуме два контракта.

Бизнес-сообщество Страхование Экономика

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