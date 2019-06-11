Страховая компания ВСК подписала два контракта на ПМЭФ-2019
Страховой дом ВСК выступил партнером по организации XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Мероприятие проходило с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.
На площадке форума работал презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами и партнерами, а также продвижения услуг компании.
ВСК приняла участие в программе ПМЭФ. На мероприятии работала делегация, которую возглавил председатель совета директоров Сергей Цикалюк. В первый день форума он провел встречи с представителями ведущих СМИ, где рассказал о будущем страхования в России и планах компании на 2019-2020 годы.
На форуме ВСК подписала два соглашения о сотрудничестве. 6 июня председатель совета директоров САО «ВСК» Сергей Цикалюк и гендиректор ООО «Управляющая компания "КВС"» Сергей Ярошенко договорились о стратегическом сотрудничестве. Среди совместных направлений дальнейшей работы — личные и корпоративные виды страхования в сфере жилищного строительства, а также другие проекты застройщика.
7 июня ВСК и АНО «Россия — страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» — совместной разработке платформы «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта». В рамках соглашения ВСК вошла в число партнеров-работодателей проекта и организует стажировки для победителей конкурса студенческих работ.
Страховой дом ВСК (САО «ВСК») работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания входит в топ-10 страховщиков страны по сборам.
Продуктами и услугами ВСК воспользовались более 30 млн человек и 500 тыс. организаций. Региональная сеть компании насчитывает более 500 офисов во всех субъектах России.
«Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и BB- — по международной шкале Fitch Ratings», — рассказали в пресс-службе ВСК.
Подробную информацию о компании можно найти на сайте www.vsk.ru.
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