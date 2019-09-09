Владельца автомобиля Priora с колесами от кареты оштрафовала краснодарская полиция
Владельца автомобиля Priora с трехметровыми колесами 9 сентября в Краснодаре привлекли к административной ответственности
Автомобиль на колесах от кареты появился на Городской площади Краснодара 8 сентября. Хозяином машины оказался 28-летний гражданин Армении Ваган Микаэлян — владелец одного из автосервисов. Он работал над «преобразованием» автомобиля около полутора месяцев.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что мужчине выписали штраф. Сотрудники ДПС краснодарской полиции нашли его и привлекли к административной ответственности — штрафу в 500 рублей.
«[Он] допустил управление автомобиля Priora с внесенными в него техническими изменениями, при которых такая эксплуатация запрещена. Также ему выдано требование на устранение технических изменений в течение десяти суток», — добавил Коноваленко.
Микаелян рассказал ТАСС, что оштрафовали его во время демонстрации автомобиля. Он пояснил, что уже заплатил 250 рублей, так как действует льготный период.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.