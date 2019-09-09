Владельца автомобиля Priora с колесами от кареты оштрафовала краснодарская полиция

Владельца автомобиля Priora с трехметровыми колесами 9 сентября в Краснодаре привлекли к административной ответственности

Автомобиль на колесах от кареты появился на Городской площади Краснодара 8 сентября. Хозяином машины оказался 28-летний гражданин Армении Ваган Микаэлян — владелец одного из автосервисов. Он работал над «преобразованием» автомобиля около полутора месяцев.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что мужчине выписали штраф. Сотрудники ДПС краснодарской полиции нашли его и привлекли к административной ответственности — штрафу в 500 рублей.

«[Он] допустил управление автомобиля Priora с внесенными в него техническими изменениями, при которых такая эксплуатация запрещена. Также ему выдано требование на устранение технических изменений в течение десяти суток», — добавил Коноваленко.

Микаелян рассказал ТАСС, что оштрафовали его во время демонстрации автомобиля. Он пояснил, что уже заплатил 250 рублей, так как действует льготный период.