В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами

Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры». В Краснодаре гор нет, что позволяет продемонстрировать обратный смысл этих слов. На улицы города выехала самая высокая в мире «Приора». По крайней мере, так ее охарактеризовали прохожие, которые заметили машину на «72-ых колесах» на площади у драматического театра.