В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами
Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры». В Краснодаре гор нет, что позволяет продемонстрировать обратный смысл этих слов. На улицы города выехала самая высокая в мире «Приора». По крайней мере, так ее охарактеризовали прохожие, которые заметили машину на «72-ых колесах» на площади у драматического театра.
Автомобиль доставили в центр города на автопогрузчике. Владелец рассказал, что пока не решается передвигаться по улицам своим ходом. Пока удалось проехать по парковке одного из торговых центров. Автором такого необычного проекта стал Ваган Микаэлян. 27-летний владелец одного из автосервисов работал над «преобразованием» автомобиля около полтора месяцев.
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