«Ростелеком» оплатил подопечным «Синей птицы» обучение в летней арт-школе «Типографии»
Летом 2019 года краснодарский Центр современного искусства «Типография» вновь организовал детскую лабораторию творчества
Целью акции было познакомить ребят с ведущими мастерами XX века и сделать так, чтобы они почувствовали себя современными художниками. Курс состоял из теоретических и практических занятий. Ученикам рассказали о художественных течениях, таких как кубизм, супрематизм, концептуализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт, перформанс, современный танец, стрит-арт и других, а затем они создавали собственные произведения.
Партнером детской лаборатории творчества стала компания «Ростелеком». Благодаря ее поддержке бесплатно пройти обучение и познакомиться с современным искусством смогли подопечные благотворительной организации «Синяя птица».
«Благодаря поддержке "Ростелекома" мы смогли два месяца заниматься с подопечными фонда "Синяя птица" бесплатно. Проект внезапно и очень естественно получился инклюзивным, потому как несколько детей из фонда, посещавшие занятия, были с аутизмом. Занятие, на котором было около половины деток с разной степенью расстройств аутистическго спектра и половина без, — мое любимое. Оно показало, как в творчестве скорость реакции и все привычные маркеры "успевающего" ребенка не влияют на результат художественных работ», — рассказала куратор образовательной программы Марианна Кручински.
Куратор добавила, что «Типография» планировала в сентябре запустить новый курс лаборатории детского творчества, но пришлось отложить его из-за ремонта в центре современного искусства, который покинул помещение на улице Буденного, а в августе переехал на Зиповскую, 5.
Сейчас «Типография» проводит набор на бесплатные курсы кураторов, которые будут проходить с 1 по 14 октября. Заявки принимаются до 13 сентября. 28 сентября в центре современного искусства состоятся два концерта стендап-комика Александра Долгополова.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.