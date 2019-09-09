«Ростелеком» оплатил подопечным «Синей птицы» обучение в летней арт-школе «Типографии»

Целью акции было познакомить ребят с ведущими мастерами XX века и сделать так, чтобы они почувствовали себя современными художниками. Курс состоял из теоретических и практических занятий. Ученикам рассказали о художественных течениях, таких как кубизм, супрематизм, концептуализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт, перформанс, современный танец, стрит-арт и других, а затем они создавали собственные произведения.

Партнером детской лаборатории творчества стала компания «Ростелеком». Благодаря ее поддержке бесплатно пройти обучение и познакомиться с современным искусством смогли подопечные благотворительной организации «Синяя птица».

«Благодаря поддержке "Ростелекома" мы смогли два месяца заниматься с подопечными фонда "Синяя птица" бесплатно. Проект внезапно и очень естественно получился инклюзивным, потому как несколько детей из фонда, посещавшие занятия, были с аутизмом. Занятие, на котором было около половины деток с разной степенью расстройств аутистическго спектра и половина без, — мое любимое. Оно показало, как в творчестве скорость реакции и все привычные маркеры "успевающего" ребенка не влияют на результат художественных работ», — рассказала куратор образовательной программы Марианна Кручински.