Стендапер Александр Долгополов даст два концерта в Краснодаре
В краснодарском центре современного искусства «Типография» 28 сентября выступит стендап-комик Александр Долгополов
24-летний артист — резидент клуба Stand-Up Club #1 на Новом Арбате. В Москву он переехал из Воронежа и, как признался изданию The Village, за один вечер он мог выступить в нескольких местах, и везде было плохо.
«Я облажался один раз, затем другой, потом поменял тактику и снова облажался. Это повторялось раз за разом. Когда я вечером возвращался домой, чувствовал себя как после драки», — рассказал Долгополов.
Концерты в Краснодаре состоятся в 19:00 и 21:30 по новому адресу «Типографии» — на улице Зиповской, 5, корпус 33, куда культурный центр переехал в августе.
Возрастное ограничение — 18+. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Пресс-служба «Типографии» предупреждает, что выступления Долгополова будут содержать много шуток, которые могут оскорбить чувства. Билеты можно приобрести по ссылке.
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