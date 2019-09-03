Стендапер Александр Долгополов даст два концерта в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском центре современного искусства «Типография» 28 сентября выступит стендап-комик Александр Долгополов

24-летний артист — резидент клуба Stand-Up Club #1 на Новом Арбате. В Москву он переехал из Воронежа и, как признался изданию The Village, за один вечер он мог выступить в нескольких местах, и везде было плохо.

«Я облажался один раз, затем другой, потом поменял тактику и снова облажался. Это повторялось раз за разом. Когда я вечером возвращался домой, чувствовал себя как после драки», — рассказал Долгополов.

Концерты в Краснодаре состоятся в 19:00 и 21:30 по новому адресу «Типографии» — на улице Зиповской, 5, корпус 33, куда культурный центр переехал в августе.

Возрастное ограничение — 18+. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Пресс-служба «Типографии» предупреждает, что выступления Долгополова будут содержать много шуток, которые могут оскорбить чувства. Билеты можно приобрести по ссылке.

Афиша Краснодара Концерты Краснодар КЦ «Типография»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Стендапер Александр Долгополов даст два концерта в Краснодаре
Начальника отдела УМВД Краснодара задержали по делу о крупной взятке — СМИ
К строительству 15 детских садов и 12 школ власти Краснодара хотят приступить за полтора года
В Анапе мотоциклист без прав устроил лобовое ДТП
Прокурор попросил 40 тыс. штрафа для сочинского адвоката Беньяша, которого обвиняют в избиении полицейских
Из-за плохого самочувствия пассажира в Краснодаре вынужденно сел самолет Челябинск — Анталья

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале