Стендапер Александр Долгополов даст два концерта в Краснодаре

24-летний артист — резидент клуба Stand-Up Club #1 на Новом Арбате. В Москву он переехал из Воронежа и, как признался изданию The Village, за один вечер он мог выступить в нескольких местах, и везде было плохо.

«Я облажался один раз, затем другой, потом поменял тактику и снова облажался. Это повторялось раз за разом. Когда я вечером возвращался домой, чувствовал себя как после драки», — рассказал Долгополов.

Концерты в Краснодаре состоятся в 19:00 и 21:30 по новому адресу «Типографии» — на улице Зиповской, 5, корпус 33, куда культурный центр переехал в августе.

Возрастное ограничение — 18+. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Пресс-служба «Типографии» предупреждает, что выступления Долгополова будут содержать много шуток, которые могут оскорбить чувства. Билеты можно приобрести по ссылке.