Хабиб Нурмагомедов получил рекордный гонорар и стал самым популярным россиянином в «Инстаграме»

Причем, речь не о спортивных достижениях, а о рекордах, скорее, вытекающих из спортивной карьеры бойца UFC из Дагестана. Первый из них — финансовый. За победу на ринге и защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб получил шесть миллионов долларов от организаторов. Это самый внушительный гонорар за всю историю UFC. Помимо этих денег, боец получил 50 тысяч долларов за участие в главном бое вечера и 40 тысяч — за участие в коммерческих мероприятиях накануне боя.

Второе достижение Нурмагомедова касается общественного резонанса на его спортивную карьеру. Хабиб стал самым популярным россиянином в социальной сети «Инстаграм», обойдя по количеству подписчиков Ольгу Бузову. Сейчас у аккаунта нашего бойца UFC в «Инстаграме» 16,3 миллиона подписчиков.

Напомним, 7 сентября текущего года Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. После боя американский спортсмен намекнул на завершение карьеры. Для него поражение от Хабиба стало первым за последние три года.