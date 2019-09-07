Мошенница продала несуществующие путевки в Сочи на 6 млн рублей

В Сочи вынесли приговор в отношении 39-летней жительницы Нижегородской области, продавшей фиктивные путевки на курорт 85 людям из разных регионов России

Туристы приобретали путевки через интернет, а по приезду в Сочи узнавали, что стоимость за их проживание в отелях не вносилась.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы, продававшей путевки на через сайт. Женщину задержали в Москве, на нее завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Сочинский Центральный районный суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ранее четверых жителей Сочи обвинили в обмане дольщиков из разных регионов на 60 млн рублей.