Мошенница продала несуществующие путевки в Сочи на 6 млн рублей
В Сочи вынесли приговор в отношении 39-летней жительницы Нижегородской области, продавшей фиктивные путевки на курорт 85 людям из разных регионов России
Туристы приобретали путевки через интернет, а по приезду в Сочи узнавали, что стоимость за их проживание в отелях не вносилась.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы, продававшей путевки на через сайт. Женщину задержали в Москве, на нее завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Сочинский Центральный районный суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, ранее четверых жителей Сочи обвинили в обмане дольщиков из разных регионов на 60 млн рублей.
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