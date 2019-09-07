В аэропорту Борисполя начался обмен заключенными между Россией и Украиной

О начале процедуры обмена адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов рассказал агентству ТАСС. Он сообщил, что утром моряков доставили из СИЗО «Лефортово» во Внуково. Оттуда они отправятся в Киев украинским спецбортом.

Также в Киев отправился самолет специального летного отряда «Россия», на котором должны полететь в Москву после обмена граждане РФ. Он должен будет приземлиться во Внуково-2.

Около 10:30, как следует из данных сервиса Flightradar 24, самолет «Россия» сел в киевском аэропорту «Борисполь». Туда же привезли автобусы с задержанными на Украине гражданами России, сообщает РЕН ТВ.

UPD от 12:25: Самолеты с заключенными одновременно вылетели из «Внуково» и «Борисполя» для обмена заключенными около 12:20, передает «Интерфакс».

Точные списки на обмен не известны. Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что Россия включила в список 24 арестованных после керченского инцидента моряков и еще 11 заключенных, в числе которых — украинский режиссер Олег Сенцов. Под вопросом остается передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных в Керченском проливе, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Киев, по словам источника, планировал передать Москве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского «Боинга» Владимира Цемаха и бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

ТАСС передает, что из списка на обмен исключили россиянина Руслана Гаджиева.

Официальной информации по поводу списков обмена пока нет.