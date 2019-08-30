Обмен заключенными между Москвой и Киевом: что известно сейчас

В сети 30 августа появилась информация об обмене заключенными между Россией и Украиной. Портал Юга.ру собрал все, что об этом известно сейчас

Что произошло? В России с 2014 года за различные преступления арестовывали граждан Украины. Сайт по мониторингу политических преследований «ОВД-Инфо» назвал всех задержанных политзаключенными и объединил их в «Список Сенцова». В него вошел 71 человек, среди них режиссер Олег Сенцов и студент Павел Гриб, активисты Николай Карпюк, Станислав Клых, Владимир Балух и другие. Также в список попали задержанные после конфликта в Керченском проливе моряки. Украина неоднократно просила выдать им заключенных, однако Россия каждый раз отказывала, ссылаясь на разные причины.

При этом на Украине тоже есть арестованные граждане России и украинцы, в поддержке которых заинтересована Россия — те, кто, по мнению местной власти, участвовал в конфликте в Донбассе или обвинялся в государственной измене.

В конце августа начала появляться информация о том, что страны договорились об обмене заключенными на взаимовыгодных условиях.

За что задерживали украинцев в России? После конфликта в Керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы арестовали 24 украинских моряка, в том числе двоих сотрудников СБУ и три корабля. Все они находятся под стражей на территории России. Подробнее об инциденте можно прочитать здесь.

Кроме того, российская сторона за последние пять лет осудила и других граждан Украины, признанных впоследствии политзаключенными. Среди них:

режиссер Олег Сенцов, которого в 2015 году приговорили к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества, совершение двух терактов, приготовление к совершению двух терактов, а также за два эпизода незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ;

студент Павел Гриб, которого приговорили к шести годам лишения свободы за содействие в террористической деятельности. По версии следствия, он через интернет уговаривал старшеклассницу из Сочи активировать самодельную бомбу на выпускном вечере 30 июня 2017 года, а после этого рекомендовал ей покинуть Россию. Портал Юга.ру подробно следил за этой историей;

общественный и политический деятель Николай Карпюк, которого в 2016 году приговорили к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Чеченской Республики Ичкерия, а именно в создании и управлении отрядом «Викинг», покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах;

общественный активист и фермер Владимир Балух, которого в 2017 году приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

За что задерживали россиян на Украине? Предположительно, украинская сторона хочет обменять 12 задержанных россиян, которых подозревают в причастности к событиям на юго-востоке Украины или обвиняют в госизмене. Среди них: