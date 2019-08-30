Обмен заключенными между Москвой и Киевом: что известно сейчас
В сети 30 августа появилась информация об обмене заключенными между Россией и Украиной. Портал Юга.ру собрал все, что об этом известно сейчас
Что произошло? В России с 2014 года за различные преступления арестовывали граждан Украины. Сайт по мониторингу политических преследований «ОВД-Инфо» назвал всех задержанных политзаключенными и объединил их в «Список Сенцова». В него вошел 71 человек, среди них режиссер Олег Сенцов и студент Павел Гриб, активисты Николай Карпюк, Станислав Клых, Владимир Балух и другие. Также в список попали задержанные после конфликта в Керченском проливе моряки. Украина неоднократно просила выдать им заключенных, однако Россия каждый раз отказывала, ссылаясь на разные причины.
При этом на Украине тоже есть арестованные граждане России и украинцы, в поддержке которых заинтересована Россия — те, кто, по мнению местной власти, участвовал в конфликте в Донбассе или обвинялся в государственной измене.
В конце августа начала появляться информация о том, что страны договорились об обмене заключенными на взаимовыгодных условиях.
За что задерживали украинцев в России? После конфликта в Керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы арестовали 24 украинских моряка, в том числе двоих сотрудников СБУ и три корабля. Все они находятся под стражей на территории России. Подробнее об инциденте можно прочитать здесь.
Кроме того, российская сторона за последние пять лет осудила и других граждан Украины, признанных впоследствии политзаключенными. Среди них:
- режиссер Олег Сенцов, которого в 2015 году приговорили к 20 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества, совершение двух терактов, приготовление к совершению двух терактов, а также за два эпизода незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ;
- студент Павел Гриб, которого приговорили к шести годам лишения свободы за содействие в террористической деятельности. По версии следствия, он через интернет уговаривал старшеклассницу из Сочи активировать самодельную бомбу на выпускном вечере 30 июня 2017 года, а после этого рекомендовал ей покинуть Россию. Портал Юга.ру подробно следил за этой историей;
- общественный и политический деятель Николай Карпюк, которого в 2016 году приговорили к 22 годам и 6 месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях во время первой чеченской войны на стороне Чеченской Республики Ичкерия, а именно в создании и управлении отрядом «Викинг», покушении на убийство и убийствах военнослужащих вооруженных сил России в 1994-1995 годах;
- общественный активист и фермер Владимир Балух, которого в 2017 году приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
За что задерживали россиян на Украине? Предположительно, украинская сторона хочет обменять 12 задержанных россиян, которых подозревают в причастности к событиям на юго-востоке Украины или обвиняют в госизмене. Среди них:
- бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные по «делу крымских дезертиров» за переход в российскую армию. В феврале 2018 года Украина приговорила их к 13 и 14 годам лишения свободы;
- Игорь Кимаковский, который, по данным украинских спецслужб, собирал информацию о передислокации украинских военных;
- Евгений Мефедов, которого обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Что происходит сейчас? Ночью 30 августа сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова написала в своем фейсбуке об обмене заключенными и о том, что граждане Украины уже летят в Киев. Ее запись репостнул новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Позже офис президента Украины опроверг информацию о проведении обмена. При этом он уточнил, что процесс переговоров продолжается. В Москве заявили, что обмен пленными начнется после оформления всех документов.
Пленных все-таки обменяли или еще нет? Пока непонятно. Утром 30 августа пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская написала, что переговоры между Москвой и Киевом все еще идут. Она попросила журналистов «не распространять непроверенную информацию». Однако в сети уже появилось видео, на котором в Киеве около 5:00 приземляется военный самолет. По информации некоторых СМИ, борт доставил задержанных украинцев. Официальных подтверждений этому пока нет.
Около 12:00 30 августа пресс-секретарь СБУ заявил, что обмена заключенными между Украиной и Россией сегодня не будет, окончательной даты пока нет, сообщило РИА «Новости».
Читайте также
В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019». Фоторепортаж
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.