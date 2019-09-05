В Краснодаре и крае объявили экстренное предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 5, 6 и 7 сентября ожидается ухудшение погоды, грозовые ливни и сильный ветер

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение. В эти дни в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8(861)214-33-36 или 112.

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По краю, по данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в этот период местами также ожидается сильный дождь, ливень, гроза, в отдельных районах с градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

В акватории Черного моря от Анапы до поселка Магри могут формироваться смерчи.

На малых реках реки Кубань в юго-восточной, юго-западной территории края, на реках Адыгеи и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.

Как сообщали Юга.ру, ухудшение погоды в крае к концу рабочей недели прогнозировали и в краевом гидрометцентре. Помимо дождей ожидаетя понижение температуры воздуха до 29 °С.

Температура воды в Черном и Азовском морях на 5 сентября: Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк — 22‑23 °C, Анапа — 24 °C, Новороссийск — 25 °C, Туапсе, Геленджик — 26 °C, Сочи — 27 °C.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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