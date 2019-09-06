Дожди на Кубани прекратятся к концу выходных

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 6-8 сентября

По данным краевого гидрометцентра, 6 сентября в регионе пройдут кратковременные дожди с грозой, местами сильные осадки, в дневные часы — с градом. Воздух прогреется до 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 13-18 м/с.

В Краснодаре днем возможны грозовые дожди и ветер с порывами 13 м/с. Столбики термометров поднимутся до 24-26 °С.

На Черноморском побережье также будет дождливо, в дневные часы прогнозируют сильные осадки и тепло до 29 °С. Порывы ветра могут усилиться до 13-18 м/с.

В субботу в крае, в том числе на побережье Черного моря продолжат идти дожди с грозами, а в воскресенье осадки прекратятся. Ночные температуры — 11-16 °С, на Азовском побережье — 13-18 °С, на Черноморском — 15-20 °С, в предгорных районах похолодает до 7-12 °С.