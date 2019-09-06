Дожди на Кубани прекратятся к концу выходных
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 6-8 сентября
По данным краевого гидрометцентра, 6 сентября в регионе пройдут кратковременные дожди с грозой, местами сильные осадки, в дневные часы — с градом. Воздух прогреется до 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 13-18 м/с.
В Краснодаре днем возможны грозовые дожди и ветер с порывами 13 м/с. Столбики термометров поднимутся до 24-26 °С.
На Черноморском побережье также будет дождливо, в дневные часы прогнозируют сильные осадки и тепло до 29 °С. Порывы ветра могут усилиться до 13-18 м/с.
В субботу в крае, в том числе на побережье Черного моря продолжат идти дожди с грозами, а в воскресенье осадки прекратятся. Ночные температуры — 11-16 °С, на Азовском побережье — 13-18 °С, на Черноморском — 15-20 °С, в предгорных районах похолодает до 7-12 °С.
Днем в регионе воздух прогреется до 24-29 °С. При этом сохранится ветреная погода — скорость потоков воздуха составит 5-10 м/с, днем в субботу — 7-12 м/с, местами порывы могу достигать 18 м/с. 8 сентября на участке Анапа — Геленджик ожидается усиление до 15-20 м/с, в районе Новороссийска в воскресенье порывы до 25 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк — 23 °C, Анапа — 24 °C, Новороссийск — 25 °C, Геленджик и Туапсе — 26 °C, Сочи —27 °C.
В Краснодаре в выходные синоптики предрекают солнечную погоду и ветер до 8 м/с. Ночью воздух остынет до 14-15 °С, днем будет 25-27 °С.
Как сообщали Юга.ру, в краевом центре и по всей Кубани с 5 по 7 сентября действует экстренное предупреждение по непогоде. Минувшей ночью в Сочи прошел залповый ливень, после которого на курорте сошел сель и перекрыл две дороги.
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