После смерти пенсионерки возле больницы в Крыму завели уголовное дело на сотрудников учреждения
Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины возле горбольницы Севастополя, сотрудники которой не оказали ей помощь
Женщина скончалась 25 августа возле горбольницы № 4. Ее, сидящей на лавочке возле медучреждения почти без сознания, заметила местная жительница. Последняя обратилась за помощью в приемный покой, сотрудницы которого отказались госпитализировать пенсионерку, аргументируя это тем, что она — бомж. После этого женщина вызвала скорую, которая приехала через час, к тому времени пенсионерка была мертва.
Погибшей оказалась 67-летняя местная жительница. Выяснилось, что за два дня до этого волонтеры предложили ей помощь, но для оформления в больницу был необходим паспорт. Она сказала, что принесет его, и пропала. Спустя два дня полицейские, которые работали на месте смерти пенсионерки, достали из ее кармана паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Следователи провели проверку по факту произошедшего и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили 5 августа в пресс-службе СКР по Крыму.
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