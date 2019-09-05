После смерти пенсионерки возле больницы в Крыму завели уголовное дело на сотрудников учреждения

Женщина скончалась 25 августа возле горбольницы № 4. Ее, сидящей на лавочке возле медучреждения почти без сознания, заметила местная жительница. Последняя обратилась за помощью в приемный покой, сотрудницы которого отказались госпитализировать пенсионерку, аргументируя это тем, что она — бомж. После этого женщина вызвала скорую, которая приехала через час, к тому времени пенсионерка была мертва.

Погибшей оказалась 67-летняя местная жительница. Выяснилось, что за два дня до этого волонтеры предложили ей помощь, но для оформления в больницу был необходим паспорт. Она сказала, что принесет его, и пропала. Спустя два дня полицейские, которые работали на месте смерти пенсионерки, достали из ее кармана паспорт, медицинский полис и СНИЛС.