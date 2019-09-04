На Кубани ухудшится погода. Синоптики прогнозируют грозовые дожди

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 5 и 6 сентября

По данным краевого гидрометцентра, к концу рабочей недели на Кубани придут осадки. 6 сентября в крае прогнозируют кратковременные дожди с грозой, в южной части региона к концу пятницы ожидается сильный дождь. Ночные температуры — 12-17 °С, в предгорных районах похолодает до 8-13 °С. Днем 5 сентября будет 27-32 °С, 6 сентября — 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, местами и при грозе порывы 15 м/с.

В Краснодар в четверг начнутся дожди, в пятницу возможны сильные осадки. При этом ветер стихнет до 1 м/с. Ночью будет 16-17 °С, днем 5 сентября воздух прогреется до 32 °С, однако 6 сентября похолодает до 25 °С.

На Черноморском побережье в пятницу пройдут грозовые дожди. В южной части побережья — сильные осадки. Ночью столбики термометров опустятся до 17-22 °С, днем 5 сентября будет 27-32 °С, 6 сентября ожидается небольшое похолодание — до 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (по данным на 4 сентября): Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк — 22-23 °C, Анапа, Новороссийск — 24 °C, Геленджик — 25 °C, Туапсе — 26 °C, Сочи — 27 °C.