Штурмовик Су-25УБ упал на Ставрополье. Одной из причин крушения назвали ошибку пилотов во время «мертвой петли»

В Ставропольском крае 3 сентября двое пилотов погибли во время крушения военного самолета Су-25УБ

Полеты проводили с аэродрома Буденновск. Авария с Су-25УБ произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет проводили без боекомплекта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Минобороны РФ.

ТАСС со ссылкой на источник передает, что штурмовик упал во время отработки фигуры высшего пилотажа — «мертвой петли». Предположительно, летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. Самолет упал в безлюдной местности и вошел в землю на глубину до трех метров.

Штурмовик обнаружили 4 сентября. Летчиков в кабине не было, их парашюты также не нашли. Тела пилотов обнаружили в этот же день позже, уточнили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа. В авиакатастрофе погибли начальник безопасности полетов и командир звена.

Источник в оборонно-промышленном комплексе добавил агентству, что военные остановили полеты на Су-25 на юге России до выяснения причин происшествия.