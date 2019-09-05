Штурмовик Су-25УБ упал на Ставрополье. Одной из причин крушения назвали ошибку пилотов во время «мертвой петли»

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 3 сентября двое пилотов погибли во время крушения военного самолета Су-25УБ

Полеты проводили с аэродрома Буденновск. Авария с Су-25УБ произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет проводили без боекомплекта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Минобороны РФ. 

ТАСС со ссылкой на источник передает, что штурмовик упал во время отработки фигуры высшего пилотажа — «мертвой петли». Предположительно, летчики не вывели самолет из пикирования и столкнулись с землей. Самолет упал в безлюдной местности и вошел в землю на глубину до трех метров.

Штурмовик обнаружили 4 сентября. Летчиков в кабине не было, их парашюты также не нашли. Тела пилотов обнаружили в этот же день позже, уточнили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа. В авиакатастрофе погибли начальник безопасности полетов и командир звена.

Источник в оборонно-промышленном комплексе добавил агентству, что военные остановили полеты на Су-25 на юге России до выяснения причин происшествия.

Юга.ру ранее писали о случаях крушения штурмовиков Су-25. Например, такой же самолет разбился во время тренировочных полетов в Армении 4 декабря. Погибли оба пилота. Еще один Су-25 потерпел крушение в районе Приморско-Ахтарска в сентябре 2013 года. Летчику удалось увести самолет от ближайшего населенного пункта, после чего он катапультировался. 

Авиакатастрофы Авиация

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