В Армении разбился штурмовик Су-25. Погибли оба пилота

В Армении 4 декабря во время тренировочных полетов разбился военный самолет Су-25

В рамках ежедневного плана боевой подготовки штурмовик вылетел из аэропорта Гюмри в 9:06, через 15 минут связь с ним прервалась.

Су-25 упал в горах в регионе Маралика на западе Армении, пишет «Интерфакс». По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, погибли оба пилота — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.

Причина крушения штурмовика пока неизвестна.