В Армении разбился штурмовик Су-25. Погибли оба пилота

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В Армении 4 декабря во время тренировочных полетов разбился военный самолет Су-25

В рамках ежедневного плана боевой подготовки штурмовик вылетел из аэропорта Гюмри в 9:06, через 15 минут связь с ним прервалась.

Су-25 упал в горах в регионе Маралика на западе Армении, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, погибли оба пилота — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.

Причина крушения штурмовика пока неизвестна. 

В армянском городе Гюмри расположена российская военная база. В августе 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года. 

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