Из-за ремонта канализации в Краснодаре на три недели закроют движение на Гимназической

С 10 по 29 сентября в Краснодаре перекроют движение на квартале рядом с краевой администрацией

На участке улицы Гимназической от Рашпилевской до Октябрьской в это время проведут ремонт канализации. Там заменят более 300 метров канализационных труб диаметром 300 мм и восстановят смотровые колодцы. Работы выполнит ООО «Краснодар Водоканал», их проведут без отключения абонентов.

На этот период на участке закроют движение транспорта, в связи с чем изменятся схемы движения автобусов № 67 (следует по маршруту Кооперативный рынок — 3-я Целиноградская) и 106А (следует по маршруту Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ).

«Начиная с 10 сентября, автобусы будут объезжать этот квартал по улице Чапаева, и далее по улицам Красноармейской и Гимназической. Просим горожан и гостей кубанской столицы быть внимательными при планировании передвижения по городу», — отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Как писали Юга.ру, в начале августа специалисты модернизировали канализацию на Гимназической на участке от Рашпилевской до Красной.