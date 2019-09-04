Из-за ремонта канализации в Краснодаре на три недели закроют движение на Гимназической
С 10 по 29 сентября в Краснодаре перекроют движение на квартале рядом с краевой администрацией
На участке улицы Гимназической от Рашпилевской до Октябрьской в это время проведут ремонт канализации. Там заменят более 300 метров канализационных труб диаметром 300 мм и восстановят смотровые колодцы. Работы выполнит ООО «Краснодар Водоканал», их проведут без отключения абонентов.
На этот период на участке закроют движение транспорта, в связи с чем изменятся схемы движения автобусов № 67 (следует по маршруту Кооперативный рынок — 3-я Целиноградская) и 106А (следует по маршруту Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ).
«Начиная с 10 сентября, автобусы будут объезжать этот квартал по улице Чапаева, и далее по улицам Красноармейской и Гимназической. Просим горожан и гостей кубанской столицы быть внимательными при планировании передвижения по городу», — отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.
Как писали Юга.ру, в начале августа специалисты модернизировали канализацию на Гимназической на участке от Рашпилевской до Красной.
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