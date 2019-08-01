В Краснодаре отремонтируют трубопровод на улице Гимназической

Работы начались на участке от улицы Рашпилевской до Красной вдоль здания администрации края — с 31 июля для проезда оставили одну из двух полос, так как на второй специалисты ООО «Краснодар Водоканала» начали модернизировать сети канализации.

Работы будут состоять из трех этапов, в процессе которых специалисты заменят изношенные сети канализации на новые, а также восстановят смотровые колодцы. Всего рабочие заменят 390 метров трубопровода диаметром 315 мм. Старые керамические сети, которые принимают стоки четырех жилых кварталов центральной части города, поменяют на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.