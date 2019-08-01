В Краснодаре отремонтируют трубопровод на улице Гимназической
В Краснодаре с 31 июля начали модернизацию трубопровода на участке улицы Гимназической
Работы начались на участке от улицы Рашпилевской до Красной вдоль здания администрации края — с 31 июля для проезда оставили одну из двух полос, так как на второй специалисты ООО «Краснодар Водоканала» начали модернизировать сети канализации.
Работы будут состоять из трех этапов, в процессе которых специалисты заменят изношенные сети канализации на новые, а также восстановят смотровые колодцы. Всего рабочие заменят 390 метров трубопровода диаметром 315 мм. Старые керамические сети, которые принимают стоки четырех жилых кварталов центральной части города, поменяют на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.
Работы планируют завершить в октябре 2019 года. Их будут проводить без отключения абонентов от услуг водоотведения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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