В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм о космосе
В амфитеатре парка «Краснодар» 7 сентября устроят показ первого эпизода сериала телекомпании BBC «Планеты»
«Тема космоса интересует многих. Мы видим, как люди охотно посещают подобные лекции на фестивале. Потому обратились к "МегаФону" с идеей провести совместное мероприятие в парке, где компания регулярно показывает фильмы. "Амедиатека" предоставила нам первую серию сериала. На большом экране картинка будет выглядеть потрясающе», — поделилась продюсер фестиваля Geek Picnic Серафима Чичева.
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Сериал, состоящий из восьми отдельных фильмов, рассказывает о планетах Солнечной системы и их особенностях, возможности обнаружения жизни во вселенной, истории космических запусков и важных открытий. В амфитеатре покажут серию под названием «Другие миры». После показа обсудить увиденное зрители смогут с астрофотографом Русланом Эмировым, который продемонстрирует проекции звездного неба, авторские снимки, расскажет о планетах и ответит на вопросы. Показ начнется в 17:00. Вход свободный.
Как сообщали Юга.ру, фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic пройдет на набережной возле дворца спорта «Олимп» 14 и 15 сентября. Гостей события ожидают выступления известных ученых, блогеров, писателей и звезд YouTube.
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