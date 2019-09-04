Рабочего раздавило после обрушения земли на стройке в Кабардино-Балкарии
В Нальчике 3 сентября погиб 38-летний рабочий после того, как на него обвалился грунт на стройке
Несчастный случай произошел в 15:19 на улице Лермонтова при строительстве здания. При проведении земляных работ обрушился грунт.
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В результате засыпало рабочего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Мужчину вытащили из-под завалов. Однако он погиб. По факту происшествия проводят проверку, устанавливают обстоятельства гибели рабочего, уточнили в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарии.
Юга.ру ранее писали о других случаях гибели рабочих. В январе 2018 года рабочий завода погиб после того, как на него упало тяжелое оборудование. В этом же месяце в Новокубанском районе подсобный рабочий получил смертельные травмы после взрыва парового котла. В июле этого года в Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец.
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