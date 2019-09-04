Рабочего раздавило после обрушения земли на стройке в Кабардино-Балкарии

В Нальчике 3 сентября погиб 38-летний рабочий после того, как на него обвалился грунт на стройке

Юга.ру ранее писали о других случаях гибели рабочих. В январе 2018 года рабочий завода погиб после того, как на него упало тяжелое оборудование. В этом же месяце в Новокубанском районе подсобный рабочий получил смертельные травмы после взрыва парового котла. В июле этого года в Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец.