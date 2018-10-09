В Новокубанском районе рабочий погиб при взрыве котла на предприятии

В Новокубанском районе будут судить директора предприятия, на котором погиб рабочий

По версии следствия, 16 января двое подсобных рабочих по заданию 54-летнего директора ООО «Многоотраслевое Объединение "Армавир"» убирали территорию организации на хуторе Кирова, когда взорвался паровой горизонтальный жидкотопливный котел. В результате взрывной волны и разлетающихся твердых предметов 53-летний рабочий получил ранения и погиб. Второй мужчина получил травмы средней степени тяжести.

По версии следствия, взрыв произошел из-за того, что директор предприятия нарушил регламент использования котла и не ремонтировал его. Кроме того, следствие установило, что в организации не было ответственного за технику безопасности по эксплуатации котла.

Против директора предприятия возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.