Из Краснодара в Китай впервые запустят прямые авиарейсы

Краснодарский край, В мире

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Между Краснодаром и китайской Саньей в октябре откроют прямое авиасообщение

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Из международного аэропорта Краснодар в Китай самолеты начнут совершать прямые рейсы впервые. Полеты будут выполнять каждую неделю по воскресеньям с 27 октября по 22 марта.

Вылет из Краснодара запланирован в 11:40. Прибывать в Санью самолет будет в понедельник в 1:40 по местному времени. Из Саньи рейс будет отправляться в воскресенье в 6:20 по местному времени, прибывать в Краснодар — в 8:20 по московскому времени. Время в полете составит девять часов.

Пассажиров будут доставлять на самолете Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Рейсы будет обслуживать авиакомпания Azur Air, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

Санья — круглогодичный курорт в южной части острова Хайнань, который находится на одной широте с Гавайскими островами. Из-за этого остров иногда называют восточными Гавайями. Его омывают воды Южно-Китайского моря. Более 300 дней в году на Хайнане держится ясная солнечная погода. 

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