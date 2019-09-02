Из Краснодара в Китай впервые запустят прямые авиарейсы

Из международного аэропорта Краснодар в Китай самолеты начнут совершать прямые рейсы впервые. Полеты будут выполнять каждую неделю по воскресеньям с 27 октября по 22 марта.

Вылет из Краснодара запланирован в 11:40. Прибывать в Санью самолет будет в понедельник в 1:40 по местному времени. Из Саньи рейс будет отправляться в воскресенье в 6:20 по местному времени, прибывать в Краснодар — в 8:20 по московскому времени. Время в полете составит девять часов.