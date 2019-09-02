Из Краснодара в Китай впервые запустят прямые авиарейсы
Между Краснодаром и китайской Саньей в октябре откроют прямое авиасообщение
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Из международного аэропорта Краснодар в Китай самолеты начнут совершать прямые рейсы впервые. Полеты будут выполнять каждую неделю по воскресеньям с 27 октября по 22 марта.
Вылет из Краснодара запланирован в 11:40. Прибывать в Санью самолет будет в понедельник в 1:40 по местному времени. Из Саньи рейс будет отправляться в воскресенье в 6:20 по местному времени, прибывать в Краснодар — в 8:20 по московскому времени. Время в полете составит девять часов.
Пассажиров будут доставлять на самолете Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Рейсы будет обслуживать авиакомпания Azur Air, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.
Санья — круглогодичный курорт в южной части острова Хайнань, который находится на одной широте с Гавайскими островами. Из-за этого остров иногда называют восточными Гавайями. Его омывают воды Южно-Китайского моря. Более 300 дней в году на Хайнане держится ясная солнечная погода.
Ранее в Краснодарском крае открылось еще одно направление загруницу. 9 июля Международный аэропорт Анапы открыл прямое авиасообщение с Турцией.
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