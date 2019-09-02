Цены на авиабилеты в России вырастут, уверены эксперты

Авиабилеты в России по итогам 2019 года станут дороже на 9-10%, прогнозируют эксперты

О росте цен сообщили сразу в двух учреждениях, связанных с воздушными перевозками: Ассоциации эксплуатации воздушного транспорта (АЭВТ) и ГосНИИ гражданской авиации. С прогнозом согласны и в Высшей школе экономики.

АЭВТ называет в числе предпосылок роста стоимости билетов на самолеты повышение цен на авиационный керосин (в прошлом году выросли более чем на 30%, еще 1,5-2% составил рост в 2019-м) и на обслуживание в аэропортах. Механизм, который должен компенсировать перевозчикам расходы при резком росте цен на топливо (вступил в силу 1 августа), ассоциация и авиакомпании называют малоэффективным.

Минфин сообщил, что российским авиакомпаниям смогут выплачивать компенсации, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель, но, по прогнозам аналитиков, до конца года ее стоимость вряд ли выйдет за пределы этой цифры.

Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров сообщил газете «Известия», что перевозчики уже в первом квартале 2019 года потеряли 45 млрд рублей — тогда как операционные убытки за весь 2018-й составили около 54 млрд рублей.

Рост цен в России в 2019 году коснулся самых разных отраслей: еще весной аналитики прогнозировали повышение стоимости хлеба, а в начале года из-за роста НДС и падения курса рубля подорожал алкоголь, мясо и смартфоны.

Не все, впрочем, считают, что это новость: так, телеведущий Дмитрий Киселев уверен, что о росте цен говорить в выпусках новостей не стоит, да и вообще в России наблюдается экономический рост.