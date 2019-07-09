Самолеты из Анапы начали летать в Турцию

Авиакомпания Onur Air с 9 июля начала регулярные полеты из Анапы в Стамбул на самолетах Airbus A320.

Из Анапы самолет вылетает по вторникам и пятницам в 3:40, прибытие в аэропорт Стамбула — в 5:40. В обратном направлении вылет из Стамбула в 1:00, прибытие в Анапу — в 2:40.

Минимальная цена за билет в одну сторону составит от 5,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Анапы имени В.К. Коккинаки.