Россия предложила Ирану открыть прямое авиасообщение с Северным Кавказом
Министр по делам Северного Кавказа предложил связать Иран с регионом, чтобы развивать взаимоотношения
«Надо совместно проработать возможность организации прямого авиационного сообщения между Тегераном и Северным Кавказом, допустим, Кавказскими Минеральными Водами», — заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на встрече с вице-президентом Ирана Али Асгаром Мунесаном. Встреча состоялась на втором международном форуме «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» в Тегеране, сообщает ТАСС.
Чеботарев считает, что запуск авиасообщения сможет способствовать развитию между Ираном и регионами Северного Кавказа, в том числе в туристической сфере.
На том же форуме в Тегеране министр Чеботарев рассказал о планах президента Путина встретиться в Сочи с главами Ирана и Азербайджана.
Как писали Юга.ру, о планах связать Дагестан и Иран говорилось и в 2017 году, а зимой 2019 года минтуризм Дагестана намеревался организовывать с Ираном круизное сообщение по морю.
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