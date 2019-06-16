Россия предложила Ирану открыть прямое авиасообщение с Северным Кавказом

Министр по делам Северного Кавказа предложил связать Иран с регионом, чтобы развивать взаимоотношения

«Надо совместно проработать возможность организации прямого авиационного сообщения между Тегераном и Северным Кавказом, допустим, Кавказскими Минеральными Водами», — заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на встрече с вице-президентом Ирана Али Асгаром Мунесаном. Встреча состоялась на втором международном форуме «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества» в Тегеране, сообщает ТАСС.

Чеботарев считает, что запуск авиасообщения сможет способствовать развитию между Ираном и регионами Северного Кавказа, в том числе в туристической сфере.

На том же форуме в Тегеране министр Чеботарев рассказал о планах президента Путина встретиться в Сочи с главами Ирана и Азербайджана.

Как писали Юга.ру, о планах связать Дагестан и Иран говорилось и в 2017 году, а зимой 2019 года минтуризм Дагестана намеревался организовывать с Ираном круизное сообщение по морю.