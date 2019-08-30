Краснодарцы напишут послание в память о жертвах теракта в Беслане на акции «Свеча памяти»

Краснодарский край

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В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, жители Краснодара примут участие в акции «Свеча памяти»

Акция начнется в 20:00 в сквере имени Жукова на улице Красной, 56. Перед этим краснодарцам предложат написать послание с пожеланием мира во всем мире и обращением к близким погибших в терактах. Все послания поместят в капсулу, которую в рамках мероприятия передадут представителям Северной Осетии. В дальнейшем капсулу поместят на мемориал жертвам теракта в Беслане.

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«Гражданская акция "Свеча памяти" проводится каждый год и продолжает призывать жителей всего города помнить о тех, кто стал жертвой людской жестокости» — отметил начальник управления по делам молодежи Краснодара Георгий Пронькин.

День солидарности в борьбе с терроризмом стали отмечать с 3 сентября 2005 года. Памятную дату учредили после событий, которые произошли с 1 по 3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда в результате теракта в школе № 1 погибли 333 человека — 186 детей, 17 учителей и 11 силовиков. Были ранены более 700 местных жителей и 55 сотрудников спецслужб.

В Беслане траурные мероприятия начались 1 сентября в 9:15 с вахты памяти. Именно в это время в 2004 году боевики прорвались на территорию школы и захватили заложников.

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