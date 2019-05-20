Артист умер после выступления на фестивале в Краснодаре
В Краснодаре 18 мая во дворце спорта «Олимп» умер 64-летний артист ансамбля
Это случилось во время фестиваля «Гуляй да пой, станичники».
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что мужчина приехал выступать вместе со своим коллективом из поселка Сенного Темрюкского района.
«Когда артист спускался со сцены, ему стало плохо. На месте ему пытались оказать помощь дежурные бригады медиков. Однако в 20:40 была констатирована смерть гражданина», — сказал Коноваленко.
По факту скоропостижной смерти мужчины проводят проверку.
Источник рассказал порталу Юга.ру, что певцу вызывали скорую помощь. Около 40 минут его пытались откачать с помощью аппарата для искусственной вентиляции легких. По словам участников коллектива, мужчина забыл дома таблетки и решил не обращаться к медикам, которые дежурили на концерте.
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