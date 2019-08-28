Двустороннее движение вернут на дороге у остановки возле «Красной Площади» в Краснодаре

Речь идет о дублирующей дороге вдоль основной магистрали — от Покрышкина до дома № 223 по Дзержинского. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что вернуть здесь двустороннее движение просили жители расположенных поблизости домов — им приходилось объезжать большой участок по Дзержинского, чтобы выехать, к примеру, на Западный обход. Теперь им достаточно будет свернуть налево по Покрышкина.

«Это небольшой, всего около 100 метров, но достаточно важный участок дублирующей дороги. В июле его пришлось перевести в режим одностороннего движения — мы проводили ремонт протяженного участка автодороги по Покрышкина. Теперь работы завершены, и уже можно открыть движение в обоих направлениях», — сказал директор департамента Владимир Архипов.

Он добавил, что этот участок отличается повышенной интенсивностью движения транспорта и пешеходов, а с организацией двустороннего проезда возрастет его пропускная способность.

Как писали Юга.ру, дорожники отремонтировали около 1 км дороги по улице Покрышкина. Также там обустроили тротуары, съезды во дворы, установили бордюры.

Это один из 50 участков, который отремонтировали в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».